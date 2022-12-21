藝人愷樂捲入羅志祥桃色風波後，至今已神隱超過2年，沒有在螢光幕前公開現身，身為好姊妹的小甜甜上個月出席新戲記者會，被媒體追問好友近況，心直口快的她是有問必答，沒想到卻讓新戲宣傳失焦，此舉惹火製作人宋逸民，導致慘被換角。

小甜甜上個月出席新戲《幸福宅一起》開鏡記者會，當天除了製作人宋逸民夫妻外，包括小甜甜、小薰、葉家妤等超過50位藝人出席，聲勢可說是相當浩大，當天她被問到好姊妹愷樂近況時，坦言兩人已經1年沒有聯絡，但會支持對方做想做的事情，根據《鏡週刊》報導，由於事後報導焦點多在愷樂身上，戲劇本身反而失去焦點，因此惹火製作人宋逸民，還氣到將她換角。

此外，小甜甜去年生完小孩後，接連罹患多囊性卵巢、甲狀腺低下及雄性激素過高，三病纏身的狀況導致暴肥且可能不孕，對一直想生第二胎的她無疑是一大打擊，加上和老公育兒觀念有落差，導致兩人爭吵不斷，向來心直口快的她，經常惹火另一半，未料藝起發光協會裡的友人們，多半都是力挺老公，加上新劇又慘遭換角，讓她覺得心累索性離開。

小甜甜先前在節目《小姐不熙娣》談及昔日戀情，她提及發現某任男友與女生曖昧，未料決定攤牌時，竟遭對方狠抓頭髮撞地板，甚至朝她臉猛打一拳，導致額頭嚴重瘀青，沒想到她並未因此放棄這段感情，還與對方求和，豈知前男友得理不饒人，不僅逼她下跪，更朝臉上吐口水，行徑可以說是令人髮指。