統計台北市實價登錄數字，近三年共11季住宅交易狀況，從2020年Q1均價65.5萬元開始，連續10季成長，2022年Q2來到近年最高點，均價達74.9萬元，不過今年Q3起則止漲，並微幅下跌0.6萬，至每坪74.3萬元，似乎透露房市已經開始走向修正軌道。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，得2021年台北房價均價持續增溫來到7字頭。不過今年以來央行連續四度升息，加上《平均地權條例》的修法繪聲繪影，今年第三季開始買氣明顯下滑，房價也暫時止漲。

觀察金融聯合徵信中心資料，台北市平均貸款利率，2021年上半年利率平均1.41%，到今年同期則提升至1.54%。第一建經研究中心副理張菱育分析，為了穩定通貨膨脹、物價上漲幅度過高，央行從今年開始陸續啟動幾次升息，抑制過熱的投資熱錢，進一步降低通膨，但在升息的過程中，會有一段「陣痛期」，民眾每個月償還的房貸利息增加，雖不至於對生活造成重大影響，但對升息的消息仍很有感，這也讓部分屆臨房貸期滿的民眾，提前還款的意願大幅提升。