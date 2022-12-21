統計台北市實價登錄數字，近三年共11季住宅交易狀況，從2020年Q1均價65.5萬元開始，連續10季成長，2022年Q2來到近年最高點，均價達74.9萬元，不過今年Q3起則止漲，並微幅下跌0.6萬，至每坪74.3萬元，似乎透露房市已經開始走向修正軌道。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，得2021年台北房價均價持續增溫來到7字頭。不過今年以來央行連續四度升息，加上《平均地權條例》的修法繪聲繪影，今年第三季開始買氣明顯下滑，房價也暫時止漲。
觀察金融聯合徵信中心資料，台北市平均貸款利率，2021年上半年利率平均1.41%，到今年同期則提升至1.54%。第一建經研究中心副理張菱育分析，為了穩定通貨膨脹、物價上漲幅度過高，央行從今年開始陸續啟動幾次升息，抑制過熱的投資熱錢，進一步降低通膨，但在升息的過程中，會有一段「陣痛期」，民眾每個月償還的房貸利息增加，雖不至於對生活造成重大影響，但對升息的消息仍很有感，這也讓部分屆臨房貸期滿的民眾，提前還款的意願大幅提升。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。