51歲藝人溫翠蘋過去曾參加環球中國小姐選美，獲得第二名踏進演藝圈的溫翠蘋，闖蕩演藝圈多年，至今依然保養有方，凍齡美貌令粉絲驚艷不已。她在今年10月底害羞認愛教授男友Michael，大讚對方是個「交往過最好的一個男人」，近日她上節目公開自己的感情觀，坦言無法為愛放棄的事業。

溫翠蘋感情經驗豐富，過去曾有過多段異國戀情，曾交往過阿根廷、日本及美國男友，甚至2度踏入異國婚姻，但最終都以離婚收場。她也大方坦承，身為雙子座的自己喜歡變化，容易膩，所以戀情常常不長久。儘管談過多次戀情，但她並非是個會為了男人放棄自己事業的人。

溫翠蘋透露，當初赴日發展演藝事業，認識了日本華僑與對方迅速墜入愛河，但交往不到半年，男方就馬上求婚，對方的原生家庭觀念傳統，希望可以先成家後立業，所以要求溫翠蘋放棄演藝事業，一起打理家族企業，當個賢內助。

溫翠蘋吐露自己的愛情觀。(影片來源/女人我最大 YT)

不過，當時的溫翠蘋演藝事業發展得很不錯，她無法割捨事業，只能被對方分手，相愛的兩人只能抱頭痛哭彼此告別。隨後，男方很快地娶了日本女孩，事業做得很成功，還曾經躍升日本繳稅排行榜，差點成為貴婦的她感嘆：「到現在為止，我一直都沒有辦法，為了任何一個男人，為了任何一段感情，而放棄事業。」