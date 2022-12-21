雃博(4106)長期深耕氣墊床的研發，近期將從PAC(壓傷照護)晉升到PRC(病患復原照護)，今年底推出全新改款多美適系列的四款氣墊床，符合台灣長照市場所需。

Wellell雃博是世界級醫療品牌，近期專注氣墊床延伸發展，將從PAC晉升到PRC，具體將把氣墊床串接更多物聯網與周邊照護器材的廣度，希望提供醫院與居家病患更全面性服務。

雃博指出，這次發表的氣墊床新品有三大亮點，第一，氣墊床一體成型的設計，符合人體工學並且提供足跟(骨氐)骨舒適性，既輕巧無複雜組裝，方便清洗的床墊，也解決租賃業者的困擾；第二，氣墊床的上蓋材質不僅耐用，彈性布材質能夠減少摩擦力增加舒適性；第三，新型氣墊床符合身障補助項目，提供欲申請補助的民眾更好的選擇。

雃博新品發布會將在12月19日、12月21日及12月23日分別於板橋、高雄和台中舉行，發布會除了介紹雃博新產品及談論國際減壓預防趨勢外，也邀請美國領導減壓坐墊品牌Permobil ROHO的講師，前來分享如何挑選合適的減壓坐墊。