軟板材料廠台虹(8039)泰國廠正式動土，第一期工程計畫投資3500萬美元，預計2024年中量產，台虹表示，著眼於東南亞車載市場的龐大潛力，陸續將規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料，滿足車用客戶需求。

由於泰國是國際汽車製造重鎮，具備完整全球汽車供應鏈，吸引各大車廠投入大量資源發展電動汽車產業，且泰國地理環境位於東南亞大陸核心樞紐位置，在RCEP會員國地位對全球布局有深遠影響；再者，東南亞地區兼具豐沛天然資源及優質人力，復以區域各種經貿協定，使該地區成為台商積極佈局的首選，在全球佈局考量下，台虹科技集團投資規畫小組經過長期規劃與實地考察，進行部屬，決定落腳泰國，泰國廠也在12月20日舉行動土典禮，由台虹董事長孫達汶、副董事長徐建明及總經理江宗翰共同動土奠基，讓台虹全球布局再跨一步。

台虹表示，泰國廠占地面積近4萬2千平方公尺，第一期工程計畫投資3500萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造，預計於2024年中量產，著眼於東南亞車載市場的龐大潛力，陸續將規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料，該廠全面竣工後，將為集團增加50%產能，成為台虹在東南亞的營運基地；除具備車用材料量產實績外，台虹亦是唯一於泰國設廠的軟板材料供應商，將有望在泰國汽車供應鏈中扮演重要角色，提供更即時且完善的服務和產品，以滿足車用客戶需求。

除泰國廠，台虹在中國大陸江蘇省南通市的如東富展科技公司也啟動第二期工程動土典禮，第二期建設將提供員工更好的工作環境與設施，也為大陸地區未來發展預做準備，台虹表示，面對科技快速變化及全球產業生態系重組，台虹不斷努力優化技術及產品，並深化全球布局以掌握市場新需求開拓商機。