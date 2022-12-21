金管會統計，防疫保單2022年截至12月19日理賠金額達1583.53億元、周增達85.42億元，創今年單周新高，疫苗保單理賠金額達407.08億元、周增18.24億元，仍處2個月來高檔，使防疫雙險上周合計新增理賠達103.67億元，較前周100.19億元續增、續創今年新高。

金管會表示，目前市面上已無防疫保單產品銷售，疫苗保單僅剩1家產險及1家壽險各銷售1張，分別提供續保及團險。截至12月19日，防疫保單合計承保件數488.17萬件、保費收入45.47億元，疫苗保單合計承保件數242.07萬件、保費收入10.17億元。

防疫保單今年截至12月19日理賠件數達387.43萬件、周增達19.44萬件，理賠金額達1583.53億元、周增達85.42億元，較前周新增19.32萬件、81.83億元持續增加，雙雙續創今年單周新高。累計理賠金額已達今年保費收入的34.82倍。

而疫苗保單今年截至12月19日理賠件數達97.72萬件、周增4.332萬件，理賠金額達407.08億元、周增達18.24億元，雖較前周新增4.337萬件、18.35億元略降，仍處於2個月來高檔。累計理賠金額已達今年保費收入的40.01倍。

防疫保單上周理賠金額續增至85.42億元，使防疫雙險合計理賠金額達103.67億元，連2周突破百億、雙雙續創今年新高。在保險公司加派人力處理、並在資金調度及增資款進帳後加速賠付下，至年底前理賠金額仍可能續增。

為因應龐大理賠壓力，金管會已核准和泰產險二度增資共260億元、新安東京海上產險二度增資共199.99億元、中信產險三度增資共155億元、富邦產險增資150億元、國泰世紀產險二度增資200億元、兆豐產險增資20億元，合計已完成增資達984.99億元。

此外，兆豐產險董事會日前決議減資24.2億元彌補虧損，再辦理私募現增60億元，若加計兆豐產險二度增資規畫，今年產險業董事會現增規模將一舉突破千億關卡。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增2家產險公司遞件申請，合計已有5家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。