台北市第三選區立委補選備受外界關注，其中民進黨候選人吳怡農更是話題不斷。針對近期有評論認為，民進黨已「放生」吳怡農，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，這是因為他過去的發言，得罪了前國策顧問黃承國所導致的。

資深媒體人謝寒冰、前立委郭正亮近日皆指出，民進黨中央對吳怡農已經灰心，謝16日更在中天政論節目《大新聞大爆掛》直言，綠營的媒體、側翼當前都沒在管吳了，顯然是黨中央已經放生。

而港媒《中評社》今（21）日報導，對於會有「民進黨放生吳怡農」的傳言，吳子嘉近日接受該報訪問表示，吳怡農參選的第一天，就提到黑道黨員「是政治性問題，而不是法律問題」，當時更要求黨中央嚴肅面對社會的質疑。吳子嘉直言，吳怡農投入選舉的第一天就罵黃承國，黃當然會非常不高興。

吳子嘉接著說，黃承國曾經擔任過民進黨台北市黨部主委，在北市有很多資源和輔選量能，吳怡農得罪他後，他一定會非常不高興。而在黃承國不幫忙後，哪個市議員誰還敢幫他（吳怡農）？且吳怡農「有幫過別人助選嗎？如果沒有，那為什麼別人要幫他？」吳子嘉提到，再加上現在民進黨是代理主席，就算吳怡農贏了，這又要算誰的功勞？因此黨中央也沒有這麼賣力的為他輔選。

吳子嘉認為，吳怡農就是「莫名其妙」跑出來選立委的人，因為受到女性民眾支持，成了類似網紅的政治人物，與民進黨沒有很深的連結，且吳怡農又看不起民進黨派系，與黨內派系保持著距離。但吳子嘉指出，民進黨內選舉要靠派系，吳怡農在黨內原本是英系，現在卻得罪了台北市最大咖英系（指黃承國），「看起來英系也不會幫他」。