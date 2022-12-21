「袋鼠軍團」澳洲本屆世界盃被分在擁有法國、丹麥2支歐洲強權的B組，卻跌破眾人眼鏡拿下了淘汰賽門票，與日本及韓國創下史上首次3支亞洲隊伍闖進16強的佳績。而多數時間待在板凳的澳洲球員康明斯（Jason Cummings），分享了在小組賽首戰的趣事，他試著向姆巴佩（Kylian Mbappé）、吉魯（Olivier Giroud）交換球衣，卻雙雙遭到了對方的拒絕。

碰上法國的小組賽首戰，澳洲取得了夢幻開局，古德溫（Craig Goodwin）的進球讓「袋鼠軍團」先馳得點，只是經驗豐富的法國臨危不亂，上半場就將比數給反超，最終法國以4比1擊敗澳洲拿下首勝。

康明斯在此趟世界盃出賽機會不多，只在面對法國時替補登場，20日他參加澳洲脫口秀節目《The Project》時透露，賽後他找上姆巴佩交換球衣，得到了拒絕的回覆，「他跟我說在休息室見，之後我就到了那邊，把我的球衣交給工作人員，10分鐘後他拿著我的球衣出來，並表示姆巴佩不想換。」隨後康明斯將目標轉往吉魯（Olivier Giroud），但對方的舉動卻讓他感到傻眼：「我正要回去時看到吉魯，我是他的大粉絲，因此也提出交換球衣的意願，但他從我旁邊直接走過去，假裝他不會說英文一樣，可是他已經在英超待了10年之久了。」

進入淘汰賽的澳洲16強對陣阿根廷，最後以1顆進球差距落敗，而賽後許多澳洲球員同樣找上了梅西（Lionel Messi）要求合照，這位足壇傳奇來者不拒，面帶微笑完成他們的願望，展現出親和力十足的一面。