《國家地理雜誌》一篇文章指出，「全球精子計數下降速度，比我們想像的更快」。台灣生殖醫學博士朱伯威證實，文章內容的確與最近的臨床情境相符，他說，別以為精子很強壯，生活中的6種行為，恐怕都會導致精蟲受傷。

這6種行為，包括飲食不正常、吸菸、喝酒、熬夜、睡眠不足及壓力大。朱伯威在臉書粉專「生殖醫學博士 朱伯威醫師」PO文，和過去5年甚至10年相比，許多醫師投入更多時間提供男性諮詢，一部分原因為「看到（精蟲）數量少且活動力差、型態異常的檢查結果」。

朱伯威指出，雖然利用人工生殖技術，可篩選出狀態較好的精蟲，實驗室甚至可透過顯微注射，讓一顆卵子和一隻精蟲配對。但事實上，日常生活習慣不良，很可能是傷害精蟲的元凶，氧化壓力會讓精蟲受傷，影響自然受孕機率。

朱伯威說，一旦精蟲狀況差，胚胎等級、發育潛力都會受影響，建議聽從醫囑，平常吃好、睡好，以改善精蟲品質。