不少人有賴床習慣，會多設幾個鬧鐘叫醒自己，中國醫藥大學附設醫院國際中心副主任黃軒表示，設定多個鬧鐘，導致醒了又睡、睡了又醒，身體反而會更疲累，長期下來對健康有害，一般人可能會有注意力不集中、疲倦、頭痛等問題；若本身有慢性疾病，如高血壓、心血管疾病等，可能會導致病情惡化。

黃軒昨（20）日於個人臉書粉專指出，據美國聖母大學（University of Notre Dame）研究發現，使用鬧鐘的人中有一半以上，不會在第一個鬧鐘響醒來，而是在第二次或第三次小睡後才會起床。統計顯示，有超過20%的人擔心一個鬧鐘叫不醒自己，會多設定幾個鬧鐘。

黃軒表示，美國聖母大學調查450名上班族睡眠情況，有57%的人會被鬧鐘叫兩次才離開床，女性比男性多了50%，當中又以熬夜或年輕人佔多數。他說，這樣反覆醒了又睡、睡了又醒，根本是在剝奪自己的睡眠，身體反而會更疲倦，因為鬧鈴響按掉後再次入睡，未進入深度睡眠狀態又被叫醒，只會使起床時頭變得更加昏沉，長期下來對健康有害。

黃軒說，最常見的就是注意力不足，長期被鬧鐘驚醒，代表睡眠周期無法完成，會影響情緒和工作狀態，日常生活會出現類似腦霧狀態，不僅注意力不集中，還出現容易疲倦、頭痛等問題。另外，若本身有慢性疾病，如高血壓、心血管疾病等，長期被鬧鐘驚醒，血壓、心率、腎上腺素都會迅速上升，會增加高血壓和心臟病併發症的風險。