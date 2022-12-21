疫情解封後，明基佳世達集團高階主管開始著手規畫舉辦首屆的供應商「齊力減碳大會」，地點就選在位於新竹北埔約35公頃面積的「麻布山林」。麻布山林是明基佳世達、友達集團體現ESG的具體場景，除了維持山林原有的豐富生態，也透過舉辦國際雕刻作品遴選，將藝術家、藝術品和藝術的養分融入了這片森林，天然原始的森林景觀和全球創作者的狂狷靈感交融，散發成空氣中只可意會的風格，也成為明基佳世達、友達集團推動ESG的精神象徵和充電站。

明基佳世達集團長期致力於推動企業的永續發展，期許積極發揮價值鏈永續影響力。於今(21日)舉辦首屆「齊力減碳大會」，除了邀請重要供應商攜手共同響應淨零倡議外，也將透過推動ESG永續行動工作坊，引領大艦隊成員與價值供應鏈推動盤查與減碳行動，共同朝向淨零減碳及永續目標推進。

佳世達董事長陳其宏表示，今年首度舉辦的「齊力減碳大會」有數百家的供應商會參加，佳世達的供應商高達1200餘家，希望透過合格供應商的評比，來發揮集團推動ESG的影響力；而BenQ品牌產品也會逐年降低碳足跡，間接影響其他品牌跟進減碳。明基佳世達集團有3項產品，是台灣第一個拿下減碳證書者（2009年），包括液晶顯示器、投影機和液晶電視。以投影機而有就有數百個零組件要進行碳盤查。 （2-1）