2005年2月25日「麻布山林」第一次總體規畫設計會議，與會者包括明基友達當時的經營團隊李焜燿、陳炫彬、游克用和建築師郭旭原，而其中「K.Y」李焜燿更是成就麻布山林的總舵手。麻布山林的LOGO則是由書法大師林隆達揮筆。

今年12月的麻布山林很不一樣，麻布山居、麻布雅舍和富森、詠山館及草堂等5大建建築，穿梭著一群以「愛地球」為初心的科技人，他們也成了今年麻布山林最美的風景！

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達推動ESG,在E的方面，佳世達會向供應商提出減碳倡議目標，同時也會開課讓供應商和佳世達的大艦隊夥伴對落實減碳進一步了解。而在S的部分，佳世達把「照顧員工」視為己任，啟動員工認股權，鼓勵員工變股東、促進績效與員工利益結合，並可照顧員工退休生活，並推行員工持股信託，目前員工參與率接近90%，顯示員工對計畫的支持與肯定。除了佳世達外，也進一步擴散到集團大艦隊成員的眾福、邁達特等，讓大艦隊有更多員工都能享受這項福利，攜手員工和公司共同成長茁壯。至於G，佳世達在公司治理評鑑排名在前6~20%，未來會再努力爭取更好的排名。

佳世達永續長林旺賜表示，環保的3個R，Recycle（循環回收） Reuse（物盡其用） Reduce（減量排放）。在該原則下，佳世達生產製造的產品有85%是可以回收的，廢棄的占比只有2%。佳世達在推動ESG減碳的過程中，也會想辦法讓ESG和EPS結合，例如，生產過程的熱回收，明碁能源就協助世界先進一年省下近2000萬台幣的費用。

此外，佳世達旗下的邁達特還有協助業者計算碳排的平台，邁達特前身就是聚碩科技，聚碩在2022年6月23日更名為邁達特數位股份有限公司Metaage Corporation。MetaAge邁達特將協助企業雲地整合、全方位進行數位轉型，以智動化提升企業人均產值，期成為企業智能化的最佳拍檔。（2-2）