空軍第六聯隊屏東基地一架E-2K(編號2503)預警機，11月25日上午在進行「模擬起落降故障重飛科目」進行降落時，卻發生起落降未放下，導致以機腹著迫降方式著地，造成機體嚴重毀損，據了解，空軍司令部在深入調查後，發現是飛行員疑似專注在落地技令程序，事實上卻「口手不一」，忘了放起落架，地面飛輔室值勤官也未注意提醒，導致這起意外，空軍表示目前仍在調查進行中。

據了解，調查小組分析座艙內飛行紀錄器及通話紀錄器後發現，兩名飛官雖有依照程序進行口頭交互檢查，但是唸完後「手卻未動作」，且因為當時模擬起落架失效重飛，疑似突然分心，未注意的警告訊號，而地面飛輔室值勤官也未以目視注意機體外觀，因此都有疏失。

空軍司令部解釋，針對本次飛安事件，司令部從未預設立場或排除各種可能，實際肇案原因已由專案小組蒐証並正由包含人因、機械等專業逐項比對分析，以求周延；另本部也依據可能肇因採取多項精進作為，持續加強人員應變訓練，以防範類案再生。

空軍司令部在事發時表示，屏東基地1架E-2K 型機，實施例行訓練任務，於1108時降落，飛機偏離屏北跑道，機組人員均安，司令部已組成專案小組實施調查。

巧合的是，本次發生事故的編號2503預警機，在1997年3月時，還是E2-T時代，一樣以機腹方式迫降；當年事故後由於飛機機體受損嚴重，空軍事後重新購買了一架取代，編號仍為2503。