一名陳姓牙醫助理在廁所教導病患刷牙時，稱自己曾擔任過泌尿科助理，以幫患者「保養攝護腺」為由，伸手多次觸摸患者的下體及胸部，嚇得患者衝出求救並報警提告；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處陳男有期徒刑3月，可易科罰金，陳不服提起上訴，高院駁回。

據判決書指出，陳男去年6月某日在某牙科診所擔任牙科助理時，收到診所醫師指示教導患者刷牙，陳男帶同患者前往診所內之廁所時，竟於進行刷牙衛教時，乘患者不及抗拒而多次觸摸其殖器及胸部，患者察覺後立刻衝出去，向醫生及櫃檯的護理師告知這件事並報警處理。

櫃臺人員詢問陳男是否有在過程中摸到患者，陳稱「差一點戳到」、「是有碰到他，就是，就是因為那邊太窄了，壓到那個什麼他的皮帶那邊，可是沒有壓到他的下半身」、「可是我是壓到不是摸他」。

法庭審理時，陳男矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱當日並無碰觸患者身體，辯稱，自己曾在高雄一家泌尿科診所當過泌尿科的助理，案發當天是第一次跟患者見面；在教他刷牙時，沒有跟他說有當過泌尿科的助理。

患者則證稱，自己因為牙齦痛，當日第一次前往該診所看牙，陳男一進廁所就把門關上，說他先前是「泌尿科護理師」，說可以幫他「保養攝護腺」，過程中不斷用手觸碰他的下體及乳頭，他本來以為是不小心，但因次數越來越多，才驚覺是性騷擾，立刻衝出去向醫生及櫃台護理師反應。

法官認為2人既素不相識，如非陳男於該過程中有告知曾於泌尿科任職，患者自無知悉之理，因此採信患者說詞。

法官審酌陳男否認犯行之犯後態度，且迄今仍未與患者達成和解，亦未獲得其原諒，依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處陳男有期徒刑3月，可易科罰金，陳不服提起上訴，高院駁回。