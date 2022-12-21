德國聯邦國防軍（Bundeswehr）過去10天內，共有18輛「美洲獅」步兵戰鬥車（Puma IFV）在卑爾根（Bergen）的訓練場上，出現全面性故障。對此，德國國防部委託進行全面的盤查和故障分析工作，自16日以來持續進行到現在，而這些美洲獅原本計劃部署到北約2023年的「高度戒備聯合特遣隊」（VJTF），將暫由舊式車輛取代。
綜合外媒報導，媒體援引了聯邦國防軍第10裝甲師師長巴特勒（Ruprecht von Butler）少將發給陸軍參謀長邁斯（Alfons Mais）中將的一封郵件。該郵件內容談到，18輛美洲獅的戰備狀態（Readiness）在部署僅數天後就歸零了，這些故障主要歸因於電子設備的問題，也包括電纜起火。
德國國防部表示，故障分析的目標是盡快恢復美洲獅車隊的狀態。國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）將這又一次的故障描述為痛苦的挫折，她說：「我已經委託國防部（BMVg）和聯邦國防軍的參與機構、陸軍後勤局（HIL）和工業界在下週末之前進行分析。」
她補充說：「美洲獅專案正處於一個決定性的里程碑，我已經明確無誤地告訴了所有相關人員。在美洲獅能夠證明穩定之前，不會有2批（採購）。」 部長強調，來自議會的批評是完全合理的，「即使是在戰鬥中，我們的部隊也必須能夠依靠強大的武器系統和穩定性。」
然而，德國對北約2023年VJTF先鋒部隊的貢獻仍將繼續，在準備部署的過程中，裝甲擲彈兵（Panzergrenadier, 機步）作戰單位已改在舊式的貂鼠式步兵戰車（Marder IFV）上進行訓練，以取代VJTF中本應於2023年1月1日開始成為德軍的核心組成部分的美洲獅部隊。
目前，受故障影響的車輛目前正在被運回巴伐利亞（Bayern），令人擔憂的是，出問題的「美洲獅」是2023年改進型，先前已被認證為戰鬥備妥（Combat Ready）。
這一套2023年配置版本有各種改進，包括軟體更新，車長、炮手和駕駛員光學系統的升級，為步兵下車時增加環境警覺度的彩色螢幕，以及增加Elbit PNR-1000超高頻無線電和兩個額外的Rohde & Schwarz UHF/VHF SOVERON VR5000軟體無線電（SDR）。連級和營級指揮車還額外配備了一台L3Harris AN/PRC-117G(V)1(C)衛星無線電和一台Thales SEM 93 VHF無線電。
最慘的是，就在德國媒體爆出戰備故障的前幾天，2022年12月14日，德國政府才發佈了資金，將陸軍全部的美洲獅升級為這VJTF 2023標準。此外，第2批共50輛的美洲獅，原訂於在2023年採購也通通喊卡，等待調查結果。
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