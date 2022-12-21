德國聯邦國防軍（Bundeswehr）過去10天內，共有18輛「美洲獅」步兵戰鬥車（Puma IFV）在卑爾根（Bergen）的訓練場上，出現全面性故障。對此，德國國防部委託進行全面的盤查和故障分析工作，自16日以來持續進行到現在，而這些美洲獅原本計劃部署到北約2023年的「高度戒備聯合特遣隊」（VJTF），將暫由舊式車輛取代。

出問題的「美洲獅」是2023年改進型，先前已被認證為戰鬥備妥（Combat Ready）。（KMW）

綜合外媒報導，媒體援引了聯邦國防軍第10裝甲師師長巴特勒（Ruprecht von Butler）少將發給陸軍參謀長邁斯（Alfons Mais）中將的一封郵件。該郵件內容談到，18輛美洲獅的戰備狀態（Readiness）在部署僅數天後就歸零了，這些故障主要歸因於電子設備的問題，也包括電纜起火。

After a gunnery exercise on a firing range in Germany 18 PUMA IFV suffered full system failures, notably in their (uncrewed) turret. While nature of defects was previously known, scale of issue unprecedented according to CO of 10th Panzerdivision. https://t.co/qvb82b4ULD — Alex Luck (@AlexLuck9) December 18, 2022

德國國防部表示，故障分析的目標是盡快恢復美洲獅車隊的狀態。國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）將這又一次的故障描述為痛苦的挫折，她說：「我已經委託國防部（BMVg）和聯邦國防軍的參與機構、陸軍後勤局（HIL）和工業界在下週末之前進行分析。」

The German military faced yet another PR disaster on Monday after reports emerged over the weekend that a training exercise involving one of its key weapons, the Puma IFV, left not a single one operational. https://t.co/10lekmC1AO — Ananke Group (@AnankeGroup) December 19, 2022

她補充說：「美洲獅專案正處於一個決定性的里程碑，我已經明確無誤地告訴了所有相關人員。在美洲獅能夠證明穩定之前，不會有2批（採購）。」 部長強調，來自議會的批評是完全合理的，「即使是在戰鬥中，我們的部隊也必須能夠依靠強大的武器系統和穩定性。」

然而，德國對北約2023年VJTF先鋒部隊的貢獻仍將繼續，在準備部署的過程中，裝甲擲彈兵（Panzergrenadier, 機步）作戰單位已改在舊式的貂鼠式步兵戰車（Marder IFV）上進行訓練，以取代VJTF中本應於2023年1月1日開始成為德軍的核心組成部分的美洲獅部隊。

Schützenpanzer Marder. 20 mm MK und Milan. 100 Spz lagern in Depots von Rheinmetall. Die ersten wären nach Aufbereitung in wenigen Wochen verfügbar. pic.twitter.com/1tELuLhF7i — Der Gepardkommandant (@gepardtatze) May 27, 2022

目前，受故障影響的車輛目前正在被運回巴伐利亞（Bayern），令人擔憂的是，出問題的「美洲獅」是2023年改進型，先前已被認證為戰鬥備妥（Combat Ready）。

這一套2023年配置版本有各種改進，包括軟體更新，車長、炮手和駕駛員光學系統的升級，為步兵下車時增加環境警覺度的彩色螢幕，以及增加Elbit PNR-1000超高頻無線電和兩個額外的Rohde & Schwarz UHF/VHF SOVERON VR5000軟體無線電（SDR）。連級和營級指揮車還額外配備了一台L3Harris AN/PRC-117G(V)1(C)衛星無線電和一台Thales SEM 93 VHF無線電。

最慘的是，就在德國媒體爆出戰備故障的前幾天，2022年12月14日，德國政府才發佈了資金，將陸軍全部的美洲獅升級為這VJTF 2023標準。此外，第2批共50輛的美洲獅，原訂於在2023年採購也通通喊卡，等待調查結果。