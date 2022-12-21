想生卻不想經過另一半同意？一名女網友與男友從大學開始交往已經3年，畢業後男方家人一直催他們結婚想抱孫，結果有次恩愛時男友無套內射，她很害怕懷孕，氣炸冷戰，沒想到男友被罵後竟稱「是我媽指使的」，因為太想抱孫才這麼做，誇張行徑讓女網友直呼「真的讓我很不舒服」。

一名女網友日前在Dcard指出，她在科技業上班月薪5萬，男友在家裡鋼鐵加工廠上班，月薪3萬，大學畢業後男友媽媽一直催他們結婚想抱孫，但男友是個月光族，房租都是她在付，每個月還要借錢給他周轉，讓她很害怕。

原PO表示，沒想到前幾天跟男友恩愛時保險套用完，男友執意不戴套上陣，保證會在射之前拿出來，結果說話不算話秒射在裡面，她來不及推開很擔心會懷孕，男友先是不停道歉說是不小心的，但最後卻吐一句「真的懷孕沒差，我家養得起，不用怕啦」，讓她氣炸。

原PO隨後馬上買事後藥吃，副作用嘔吐、發冷又頭暈非常不舒服，跟男友冷戰幾天後，對方才跑來說「會這麼做是因為媽媽指使」，因為他爸媽非常想抱孫，所以要他趁機讓原PO懷孕，聽到這裡原PO已經氣暈沒力氣跟他吵，直接叫他滾。

其他網友們看完後也直呼這家人太扯，「這男的根本『蝦王』，沒能力養孩子還敢亂生，難不成以後家裡缺錢，還要哭著跟他媽要嗎？」、「你從ATM變成ATM＋生產機器了」、「他這麼不尊重你還不分手嗎」、「他媽完全沒在尊重妳，就是把妳當生育機器而已」、「超級媽寶」。