小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。中華徵信所示警，上市公司11月營收較10月衰退、且較2021年同月營收衰退，同時累計前11月營收也衰退的上市公司共有為165家。以電子零組件業占有22家為最多，其次是半導體業的18家，第三則是其他電子業的12家，這三大類產業在165家持續衰退的上市公司合計比重達31.51％，若再加上金融保險業及建材營造業，形成五大「慘」業，在165家持續衰退的上市公司所占比重則升高到44.84％。

【1】CRIF中華徵信所：五大產業恐慘到2023年底

CRIF中華徵信所20日表示，11月上市公司（含KY股）營收衰退有出現緩和跡象，但就美國聯準會升息循環的遞延影響，美國經濟衰退也可能超過市場預期，後續不排除主要「慘」業的營收好轉會延遲到明年底。

【2】郵局升息 青年、公教房貸壓力增

中央銀行升息半碼後，中華郵政公司20日公布存款利率調整。其中，影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」最新利率出爐。青安貸款一段式突破2％大關、達2.025％，但因有減碼措施，減碼後為1.9％、築巢優利貸則拉高至1.935％。

【3】外銷訂單銳減 海嘯以來最慘

跌幅超乎預期！經濟部統計處20日公布11月外銷訂單統計，金額僅501.4億美元，較去年同期大減23.4％，創2009年4月金融海嘯時期以來單月最大減幅，連續3個月負成長。預估第四季仍呈負成長，全年外銷訂單恐難保住正成長。

【4】黑田突放鷹 日股跳水

日本銀（央）行周二發動奇襲，將10年期公債殖利率的交易區間，從零利率上下各0.25個百分點擴大至0.5個百分點，意外的鷹派調整被視為日銀扭轉寬鬆政策的開端。日股聞訊跳水，日圓與日債殖利率則急漲。

【5】挖坑自己跳 馬斯克恐辭推特執行長

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）自捲入推特收購案以來爭議不斷，連帶拖累特斯拉股價狂瀉，在150美元大關徘徊。分析師稱特斯拉的推特夢魘已經到了無法忽視的程度，馬斯克可能辭去推特執行長。