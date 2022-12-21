警方查扣到贓款56萬元及假公文等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市58歲林姓婦人日前接獲假檢警詐騙電話，歹徒要她交付擔保金以證明清白，信義警分局吳興街派出所立即在交款地點埋伏，將出面取款的21歲賴姓男子制伏逮捕，不料，賴嫌遭上銬後，竟苦苦哀求員警讓他再喝一口麥香綠茶，員警遇到這特殊請求當場傻眼。

吳興街派出所接獲林姓婦人報案，指接到一名自稱是高雄市政府警察局「黃隊長」的電話，告知她因涉及販毒及洗錢等案件，需要配合檢警調查，黃隊長又再將電話轉接給高雄地檢署「吳檢察官」，並佯稱會協助她調查真相並還予清白，但需提供帳戶內資金做為偵辦期間的擔保金，林婦遂與詐騙集團約好面交時間。

專案小組在林婦住處周遭埋伏，賴嫌持偽造的地檢署公文前來，並以檢察事務官身分要向林婦收取款項，員警立即上前表明身分將賴嫌逮捕，查扣贓款56萬餘元、偽造高雄地檢署公證部公文及作案用手機2支。

賴嫌雖被反手上銬，卻仍惦記隨身攜帶的綠茶鋁箔包飲料，苦苦哀求員警讓他喝一口，讓警方直呼他實在是搞不清楚狀況。全案訊後，依詐欺罪嫌送辦，並持續擴大追查其他共犯。