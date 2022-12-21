高雄31歲宋姓女子，因缺錢花用，17日上午帶著自家寵物狗Lucky出門，以遛狗名義行竊盜之實，偷取36歲邱男自小客車上共2500元的財物。鳳山分局獲報後，經調閱監視器發現宋女的罪行，並將宋女逮捕，宋女遭逮後還嘆「沒想到牽著叫Lucky的寵物狗行竊這麼不Lucky」，讓警方相當傻眼。

宋女17日上午帶著自家名叫Lucky的寵物狗前往鳳東路旁，這看似遛狗的行徑，其實卻是在行偷竊之實，宋女一手牽著Lucky，一手忙著開起每輛車的車門，看有沒有沒鎖車門的車子可以行竊。

沒想到還真的被宋女發現邱男的自小客車未上鎖，於是宋女偷走邱男車上的行車紀錄器以及現金1500元，隨後帶著Lucky逃之夭夭。

邱男發現車上財物被偷後趕緊報警，但宋女的「Lucky竊行之術」終究逃不過監視器與警方的法眼，警方鎖定宋女後，在18日宋女出門遛狗時將宋女逮捕到案。

宋女自稱是因為缺錢花用才會下手行竊，而從車上偷走的行車紀錄器已經因為錄下案行，所以被她丟進水溝內了，現金也都已花用完畢。

宋女坦承自己是用遛Lucky來掩蓋偷竊的行為，還抱怨「沒想到牽著叫Lucky的寵物狗行竊這麼不Lucky，還是全被監視器錄下來」，讓警方相當傻眼。警方依竊盜罪將宋女送辦。