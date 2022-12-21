日前有駭客在網路論壇低價兜售超過2300萬筆的戶政資料，引起各界討論。雖然各部會有對此回應，但卻沒辦法提出令人信服的解釋，連綠委高嘉瑜也看不下去，直接點名數位部、內政部、行政院、國安會等部會，砲轟政府機關間切勿再互踢皮球。

高嘉瑜19日在臉書表示，有駭客日前以帳號「OKE」在網路論壇兜售全台2357萬筆戶政資料，內容包括內政部前部長徐國勇、數位部長唐鳳、國安會秘書長顧立雄等人的詳細資料，連住址、身分證字號等全都鉅細靡遺，但經連日質詢，唐鳳、顧立雄、內政部代理部長花敬群等人卻稱「已移送檢調，其他部會不清楚調查進度」，讓她忍不住懷疑「全台灣是否只剩調查局在正常運作？」

「完全是答非所問！」高嘉瑜透露，面對自己的質詢，花敬群稱「這是2018前流出的零散舊資料拼湊而成」，唐鳳說「戶政內網安全無虞，不可能被駭入」，顧立雄也僅稱「內政部跟數發部都有嚴肅對待」，但數位部資通安全署、內政部戶政司、行政院資安處及國安會資安諮詢委員明明都有很多資安專業人才，這些人在此次個資外洩案中到底都做了哪些事。

高嘉瑜不解，若駭客販賣的是舊資料拼湊而成，為何正確性及完整性會如此之高？千萬筆「戶政格式」的資料到底又是從何管道外洩？她強調，依個人資料保護法第12條規定，民眾個資若被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者，政府單位應於查明後通知當事人，「政府機關間切勿再互踢皮球，更不應以移送檢調作為荒廢行政調查的藉口！」