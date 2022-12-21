中鴻(2014)周二法說會，2023年基建需求可望將小幅提升鋼需，在全球鋼材供給將持續收縮，2023年第一季鋼市供需有望趨於平衡，中鴻預估，在明年第一季可望轉正獲利數字，銷售量方面，今年度估將減少一成，明年鋼市有望向上樂觀。

IMF針對2022年全球經濟成長率調整為3.2%，雖然經濟前景不確定性持續存在，但預期2023年全球經濟仍維持溫和增長2.7%。另一方面，據11月17日高盛經濟展望預測報告，2023年亞洲地區經濟成長仍不乏有亮眼表現，包含印度和越南以及菲律賓，GDP成長率分別有5.9%、5.8%和5.8%，至於大陸則將會從今年的3%加速為4.5%。

據世界鋼鐵協會預測，2023年基建需求仍將小幅提升鋼需，預計全球鋼鐵需求將恢復增長1.0%至18.147億噸。

俄烏衝突未歇仍為當前主要鋼市變數，除導致能源價格飆升，亦對全球原物料成本造成影響，歐洲因直接受到能源危機衝擊，包括鋁、鋅、化肥、造紙、鋼鐵等能源密集型產業相繼關廠，2022年第三季以來，歐洲鋼廠整體已減產將近20%。此外，近期越南和發鋼廠及台塑河靜鋼廠陸續減產，而大陸鋼廠亦因成本與環保因素選擇主動降產去庫。整體而言，當前多國鋼廠因不堪虧損陸續宣布關閉或削減高爐產量，以縮小鋼市供需差異，預計短期全球鋼材供給將持續收縮，2023年第一季鋼市供需有望趨於平衡。

大陸在近期在白紙運動的民意反映下，已加速放寬疫情限制及管控，有望進一步帶動其國內消費需求回溫，加上近期官方放鬆房產資金調控，預計在相關穩經濟政策及降準措施下，將提振建築、汽車、家電等用鋼需求釋出。

展望未來，預計2023年隨著全球通膨放緩、升息進入尾聲，各國政府或將透過降稅、擴大公共支出等政策，來支撐實體經濟成長。此外，當前鋼廠成本壓力仍處高位，除對鋼價具有一定支撐，亦使各國鋼廠陸續啟動減產，而各國隨著碳中和目標持續推進，全球鋼鐵供需將逐步改善，有利鋼市自底部回溫。

中鴻表示，受景氣拖累使中鴻第三季財報狀況不佳，預估第四季亦不是樂觀看待，不過若價格發展趨勢正向，可望在明年第一季轉盈轉正。銷量方面，公司認為，今年受疫情、烏俄戰爭等不利因素影響，年度預估約185萬噸，年減超過一成，而明年鋼市供需相較健康，可望銷量比今年好，不過好多少端看需求發展。