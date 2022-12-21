韓知名歌手兼作曲家Don Spike，本身用有堅強的歌唱實力外，唱作俱佳的他也曾幫多位實力派歌手作曲，在演藝圈佔有相當重要的地位，但沒想到他卻在9月時爆出吸毒，被南韓警方以違反毒品管理法等嫌疑逮捕，接受調查時他不僅低頭認罪，20日進行法庭審理時更當場求饒。

Don Spike在9月份被警方逮捕，並在第一次法庭審理時，他便承認所有犯行，他還透過律師求饒表示「雖然吸毒罪是很大的錯誤，但也相當擔憂被告人與其家人經營的店家職員生計，他為了擺脫毒癮正在努力治療中」、「被告人在拘禁期間，因指尖麻痹連悔過書都寫不出來」；另外，律師還提到Don Spike作為音樂人期間，也對KPOP發展做出許多貢獻，希望法官能給他機會，讓他回饋給社會， 而Don Spike則是當場求饒表示「我錯了！我絕對不會再犯了，真的對不起。」對此，網路上仍罵聲不斷。

而根據南韓媒體的報導，Don Spike的吸毒案終審法庭也在本月20日上午進行審理，雖Don Spike在法庭上苦苦哀求，仍被檢方求刑5年、康復治療200小時以及3985萬韓幣（約新台幣95萬元）罰金。檢方表示，Don Spike從去年12月開始，分成9次購買價值4500萬（約新台幣107.6萬元）的安非他命，不僅與女招待員們前後相約14次一起吸毒外，還與他人交換了搖頭丸、安非他命等7種毒品，誇張的行徑都讓檢方大吃一驚，加上過去他就有染毒的前科，因此無法輕饒。而法院審判結果將在2023年1月9日早上出爐，不少人都等著他最終的判決結果，他的演藝事業也就此打住。

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