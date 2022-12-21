日本寫真女星鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）因為擁有H級傲人上圍，被封為日本「寫真界最強胸部」。近日，她搭上超人氣動漫《間諜家家酒》（SPY×FAMILY）第二季的播出熱潮，化身當中的「殺手媽媽」約兒，火辣模樣頓時吸引逾3萬名粉絲前來朝聖按讚。

鈴木富美奈近日在IG上曬出兩張跪趴在地上的照片，只見照片中可見她身穿紅色低胸毛衣，滑落至手肘兩側，剛剛好包覆住兩團渾圓，搭上一雙黑絲襪美腿，看起來讓人鼻血上湧。頭上更是戴了「約兒」標誌性的白色髮帶，栩栩如生的模樣讓網友看了不由得沉迷其中。

鈴木富美奈在IG內文指出，此種裝扮是為了參加成人展cosholic所做出的預熱，更甜問：「還有其他喜歡的動漫角色嗎？」引發網友暴動，不少網友指出想成為動漫中約兒的丈夫「黃昏」與她一同共享天倫之樂。更有網友妙回：「COS的重點整個凸顯出來了」、「妳創造一個美麗難以言喻的人妻出來了」、「媽咪，妳還缺兒子嗎」、「我需要妳成為我生命中的每一天。」

事實上，此前鈴木富美奈因其「胸器」太過火辣而屢遭質疑。對此，她還特地曬出做完健康檢查的X光照片，內容可見胸部部分並無其他特殊填充物，間接證明她的清白，宣示她的雙峰真的是「純天然」。