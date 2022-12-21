前陣子大S與具俊曄與舊情人重逢的浪漫愛情，感動不少網友，但並非每對舊情人都能終成眷屬，像是分手27年的女星林心如與藝人林志穎，雖然分手多年也有了各自家庭，但交情依然深厚，7月份林志穎出車禍時，林心如不忘關心表示：「上天會保祐他」，然而回想當年，兩人不但一見鍾情，林心如更是林志穎結婚前唯一承認交往的女友，甚至還衝動放話向她求婚。

當年林志穎和林心如拍攝電影《校園敢死隊》互相來電，進而交往，當時她只是一位新人，林志穎相當火紅，交往一事轟動整個演藝圈，兩人也被視為最佳明星情侶代表。那時的林志穎愛得火熱，甚至對外放話：「只要妳今天敢嫁，我明天就敢娶！」不顧一切為愛放閃，成為一段佳話。

然而，隨著林志穎入伍當兵，林心如遠赴大陸拍攝《還珠格格》，聚少離多之下，也數度傳出林心如和同劇中的蘇有朋互有好感，兩人便漸行漸遠。多年後林志穎在節目談起林心如，笑稱：「林心如哪都好，就是異性緣好到離譜！」林心如也承認：「當時我跟蘇有朋走得很近，分手是難免的，只能說年輕不懂事。」

如今舊愛重逢不會尷尬，林心如爆料現在老公霍建華跟林志穎因車子問題，透過她認識林志穎，因此成為好友，互動頻繁比跟她還熱絡，她笑著說：「我把微信給他後他們兩個就自己去聯絡，現在熟到天天傳訊息。」兩家人也會一起看演唱會、聚餐。分手27年兩人各自擁有美滿家庭與成功的事業，也是愛情昇華為一輩子友誼的最佳範例。