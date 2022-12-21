職籃高雄鋼鐵昨（20）日對戰新北國王，雙方你來我往戰況相當激烈，最後由新北國王勝出，也是該隊本季首勝，不過除球員在場上的精采表現外，昨（20）日場外的一名背著斜肩包的美女球迷「圓潤曲線」炸出，意外引發關注。

昨（20）日在高雄鋼鐵對戰新北國王的比賽中，場邊有位身穿咖啡色半透明上衣的女球迷被導播Take到，而她也開心的與身邊好友抱在一起，但她這一舉動，讓揹著斜背包的她，胸前圓潤曲線被背帶壓得更加明顯，而線上觀看直播的球迷看了直呼「斜背包是歷史上最偉大的發明！」

影片一出，引發網友暴動「這絕對是所有球迷最和平的時刻」、「什麼也別說 IG FB 抖音速速拿來！」、「剪太快了吧，老樣子卡ig」、「教練 ..我想打藍球」、「這什麼鬼，又圓又大是怎樣，我說眼睛」、「導播手在忙嗎，鏡頭在晃什麼」。

然而，沒多久後網友就找出這名美女球迷的IG，她叫「張瑜恩UN」，是一名來自高雄的辣媽，先前就因曬出哺乳自拍照而爆紅，從她的社群中可見，她經常分享與孩子的生活日常，也不吝嗇的展現自己的好身材，但許多網友看到她已經有孩子後紛紛大嘆可惜。