美股中止連續4個交易日收黑，道瓊指數收盤小漲92點，激勵今(21)日台股展開反彈，早盤漲近百點，最高約來到14266點。

台積電ADR周二下跌0.6%，連續五日下跌，收在75.62美元。台股現貨部分，早盤漲4.5元至462元，貨櫃三雄漲幅均超過1%，扮演穩盤角色。

日本央行昨日突宣布，調整殖利率曲線控制計畫，提高10年期日本公債殖利率上限升至0.5%，高於先前的0.25%上限，引發日圓急升，全球資金回防日本，20日台股急殺尾，最終指數下跌263.29點，收14,170.03點。金管會信心喊話將密切注意後續美升息狀況，並關注外資匯出入動向對台股的影響，適時採取相關措施。

道瓊工業指數上揚92.20點或0.28%，收32849.74點。標準普爾指數揚升3.96點或0.10%，收3821.62點。那斯達克指數小漲1.08點或0.01%，收10547.11點。費城半導體指數下跌16.215點或0.62%，收2583.644點。