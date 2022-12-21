42歲柳岩擁有甜美臉蛋和E級性感身材，昔有「陸版林志玲」、最性感女主播等封號，她雖外型亮麗，感情觀卻很保守，緋聞男友更是少之又少，過去被問到如何解決生理需求，她大方回應「找點事情做」。近日陸媒則拍到她疑有新歡，和一男一同外出去做核酸檢測，接著一起逛超市，互動十分親密。

柳岩2015年曾被TC Candler選為「全球100張最美面孔」之一，但她童年並不順遂，因父母重男輕女，使她小時候在哥哥陰影下長大，多年前柳岩母親確診直腸癌，為了家計柳岩才為了獎金參加選秀節目出道，努力賺錢的結果讓柳岩身體也一度掛病號，健檢時發現胸部出現腫瘤，但幸好是良性的囊腫，手術時在沒通知公司、無人陪伴的情況下，柳岩獨自一人進開刀房，事前唯一通報的對象只有家中嫂嫂。

柳岩被拍疑似有新歡。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

堅強的柳岩在手術後終於忍不住哭泣，她起初開玩笑說：「唉呀！痛死老娘了」，但後來才強調不是怕死，是怕萬一有個不測家裡就沒人支撐，可見其孝心。而她不僅有美貌又善良，臨場反應也很機靈，曾被主持人尷尬問單身至今是如何解決生理需求？她則表示會找事情做，忙一點就不會想那麼多，高EQ又誠實的反應獲得滿堂彩。

據《搜狐娛樂》報導，最近有媒體拍到柳岩和一位男子一起下樓做核酸檢測，之後又一起外出逛超市，男子負責推車，柳岩負責採買，幾天後兩人又一起外出，但沒一起回家，男方開車去其他地方，柳岩則獨自回家，互動有如老夫老妻，令人好奇兩人關係，網友回應：「便宜這小子了」、「姐姐平時私服好青春可愛，跟紅毯反差好大」、「支持姐姐自由戀愛」、「柳岩一定要幸福」。