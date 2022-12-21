美股3大指數止跌，終結4連黑窘境。日本央行意外宣布，擴大10年期公債殖利率曲線控制上限，從0.25%增至0.5%。日本央行表示，會做出如此決定是因為要維持貨幣寬鬆政策並否認升息。不過，外界認為，最後一個堅守超低利率的已開發國家，也正逐步走向利率正常化道路，原本以為日本央行明年才會有動作，且會在行長黑田4月卸任之後，沒想到這麼快就改弦易轍。美股雖暫時止跌，缺少重大利多激勵下，月線與年線應該不容易翻紅。

★主要指數

美股道瓊上漲92.20點或0.28%，收32,849.74點。

NASDAQ上漲1.08點或0.01%，收10,547.11點。

S&P500上漲3.96點或0.10%，收3,821.62點。

費城半導體下跌16.22點或0.62%，收2,583.64點。

★消息

美國國會已同意一項1.7兆美元撥款法案，並計劃本周在參眾兩院通過這項妥協法案，避免美國政府在12月24日關門。該法案將為政府機構提供資金活吮，直至2023財年9月30日結束，其中包括8580億美元國防支出，比目前再增760億美元。

美國時間20日，根據美國約翰霍普金斯大學統計數據，美國新冠確診病例已累計達1億多人，累計疫歿達108.8餘萬人，前兩項數字，分別日增6.86萬以及666例。

★分析

匯銀人士認為，日本央行把10年期公債殖利率上限增大一倍，衝擊全球市場。不過，日本央行決策並不是第一次讓市場感到意外，最新政策調整可能暗示明年有機會調升利率。

投資機構LPL Financial指出，今年90%全球央行都已升息，好消息是全球升息周期可望到達尾聲，有助減輕今年在全球金融市場出現的阻力。

經濟學家認為，美國經濟明年有7成機率會進入衰退期，故下修需求與通膨預估。2023年經濟衰退可能性，從11月預測65%升至現在70%，比6個月前預估要高出一倍左右。明年美國GDP平均應僅增0.3%，首季以及第3季可能零成長。占GDP達3分之2消費支出，上半年成長率也可能是零。

有末日博士之稱的魯比尼示警，通貨膨脹、氣候變化加上地緣政治風險升級，全球經濟正面臨嚴重衰退威脅，市場應保持高度警覺心。若明年美國經濟真的衰退，標普500指數有機會再下修25%。

高盛預測明年全球股市先會出現熊市下跌，經過震盪後可望在明年下半年觸底。同時，全球利率也會升至最高，在景氣不再惡化後，股市將開始向上反彈。

貝萊德認為，若押注通膨大幅趨緩可能會失望。價格下跌幅度比預期快，但質疑聯準會能很快就會把通膨壓低至目標值2%。另外，由於勞動力持續短缺、薪資上漲加上庫存去化，到明年底時，預估美國通膨只會降至3.5%左右。

分析師指稱，到現在還看不見聖誕行情出現，今年美股應凶多吉少，聯準會下一次既定政策利率時間訂在明年2月初，這期間美股走勢應該以整理居多。(2-1)