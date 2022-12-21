★類股

標普11類股多半走高，能源漲1.5%最多，電信與原物料漲0.7%，金融漲0.3%。不過，房地產跌0.3%，非必需消費類股跌1%左右最大。

★重磅股

元宇宙Meta收漲至少2%，亞馬遜漲0.3%，但還是處於2020年3月以來股價低潮區。蘋果跌近2%後收盤還是小跌，再創半年新低。微軟與谷歌母公司Alphabet齊漲0.6%，奈飛一度跌2.6%，特斯拉大跌8%，並創10月3日以來最差，且連續多日創2020年11月以來逾兩年新低。

晶片族群多數走跌，費城半導體指數一度下跌1.3%，並連5日收黑，創6周新低。英特爾跌逾1%兩個月新低，Nvidia收跌1%至兩周新低。不過，AMD上漲0.7%並走出6周新低陰霾。

★焦點股

消息傳出，特斯拉最快將於23日正式宣布，將在墨西哥北部興建超級工廠的，初期投資金額約在8到10億美元，最後規模可望上看100億美元。知情人士透露，該工廠初期將生產特斯拉旗下車款部分零組件，然後再組裝整輛電動車。同時，特斯拉老闆馬斯克，也正積極為推特尋找繼任執行長。

亞馬遜與歐盟反壟斷調查機構達成協議。同意對不合宜的商業行為做出重大改變。同時，避免曠日廢時的法律訴訟，以及有可能還要繳交高達數10億美元罰金。同時，歐盟委員會也表示，接受亞馬遜多項提議。

聯邦快遞上季營收和獲利年增率下滑，並示警需求持續疲弱，成本正大受影響，盤後股價曾跌2%。

耐吉上季營收和獲利超乎預期，但庫存與成本上升是隱憂，盤後股價一度上漲4%。

富國銀行盤中漲近2%後翻黑收跌2%，創兩個月新低。富國銀行與美國消費者金保局，達成37億美元對客戶違規和解協議。

電動車業者Lucid完成增資15億美元計劃，股價一度飆升9.13%。

瑞信將高通目標價從155美元下修至125美元，維持中性評等。

★台股 ADR

台積電下跌0.48美元或0.63%，收75.62美元，換算台股價格為464.61元。

聯電下跌0.11美元或1.60%，收6.78美元，換算台股價格為41.66元。

日月光下跌0.05美元或0.79%，收6.29美元，換算台股價格為96.61元。

中華電信上漲0.12美元或0.33%，收36.11美元，換算台股價格為110.93元。(2-2)