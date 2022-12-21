根據富達最新發布「台灣女力自主大調查」，根據受訪者在人生自主的工作抉擇、生活自主的選擇權、經濟自主的財務權等進行分類，發現台灣女性主要展現三種樣貌；1.人生勝「力」組：善於規劃、執行力強，追求工作和生活的平衡及細水長流財富力。2.剛好躺平組：偏好安穩，追求剛剛好的生活、工作、和財富。3.成就解鎖組：勇於嘗試且力求活出精采人生，比起領固定薪水更偏愛爭取獎金。

調查顯示，近六成女性(58%)同時扮演兩種以上角色，必須在女兒、妻子、媽媽、媳婦甚至主管的責任中不斷切換，超過五成(53%)認為有責任成為家人的依靠，近三成(26％)認為無法照自己想法拓展職涯，顯見對工作與生活的安排需要更有彈性與效率的規劃。即使高達九成四的女性都有正職或兼職薪資收入，仍有近六成(59%)擔憂收入中斷將遭受經濟風險的衝擊，以致超過五成(51%)感受到來自生活的無形壓力。

富達長期關注女性財務健康狀況，致力幫助女性提升投資能力。多年來持續進行全球女性投資理財調查，並發現七成台灣女性認為自己經濟獨立，比例為所有調查地區中最高，但僅不到四分之一不擔心金錢問題或有信心管理自己財務。為此，富達於今年進行首份「台灣女力自主大調查」，深度了解台灣不同面向的女力精神及其財務困境，提出YES理財觀，並針對不同類型女力提出投資理財解方，助台灣女性從經濟獨立邁向財務自主。

富達投信董事長李少傑表示，「退休理財是富達長期專注的投資解決方案之一，我們在全球為客戶提供實現退休儲備的資產管理，同時長期關注女性的財務健康狀況。近年來我們看到全球女性力量不斷提升，但仍面臨包括收入差距、或因照顧家庭而中斷職場等挑戰，以致女性在達成經濟獨立或財務自主上更加困難。若再考慮到女性平均壽命較男性長，女性更應該趁年輕時就積極理財。」

雖然台灣女性要掌握人生自主權挑戰重重，卻也發揮女力獨有韌性，以不同方式來突破工作、生活與財務的困境。超過六成(60%)女性對進修有高度意願，希望透過多元成長，強化自己的職場競爭力；近六成(57%)開始重視生活品質，以提升生活滿意度；另外，也有五成六(56%)開始佈局投資，以創造被動收入，降低對財務的不安全感。

郭秀鳳針對台灣女力三大樣貌分別提出投資理財建議，「對於規劃和執行力強且重視長遠投資的人生勝『力』組，建議可採取趨勢主題投資法，選擇具有未來成長潛力的趨勢主題進行投資，例如科技創新、健康醫療、人口趨勢、氣候變遷等大趨勢，不僅較不受市場短期雜音的干擾，更有機會掌握長期的超額回報。對於追求穩定且懶人理財的剛好躺平組，建議可選擇多重資產類型產品，由專業經理人對股債等多重資產進行彈性調整配置，以提供最佳投資效率及風險防禦力。對於勇於嘗試但收入相對較不固定的成就解鎖組，建議投資收益類型的產品，亦即定期每月或每年可獲得股息或債息收益，創造穩定現金流的投資。」