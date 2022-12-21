台灣民意基金會17日發布2024總統大選民調，若由賴清德、侯友宜、柯文哲3人競爭，有38.7％支持新北市長侯友宜、29％支持副總統賴清德、17.8％支持台北市長柯文哲，其中在高中及專科選民，侯以4成5左右的支持遙遙領先；大學及以上選民，侯也以3成6支持度領先。對此，資深媒體人韋安認為，侯友宜將助益國民黨在未來有「3個突破」。

台灣民意基金會公布的民調顯示，侯友宜在每一個年齡層都獲得最多的支持，強壓賴清德與柯文哲。此外，從6都16縣市角度看，賴清德除在台南市以49.9％強壓侯友宜的30.5％外，其他5都16縣市，都落後侯28到4個百分點不等，柯文哲則是在6都16縣市支持度都落後侯、賴兩人。

對此，韋安今(21)日在臉書指出，侯友宜的「苦行實幹」政治作風，和堅定的「捍衛中華民國」、「團結台灣」主張，將會助益國民黨在未來的「3個突破」。韋安提到包括一，突破40歲以下年輕人，不喜好國民黨的年齡層防線。二，突破藍營區域立委選舉，無法跨過濁水溪的政治地域防線。三，突破中間選民易受「本土」身份政治影響，及綠營「抗中」、統獨意識操作的兩岸議題防線。

韋安認為，侯友宜曾自比為「白開水」，但像他這樣的「白開水」，在未來的台灣政治格局中，意義重大。從這次九合一選舉結果，以及最新民意調查中，證明侯友宜已成功創造多項記錄。