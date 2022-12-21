多年來，許多歐盟領導人對於美國強烈對抗大陸的態度感到不以為然，甚至認為經濟脫鉤大陸是無稽之談，但這種狀況在俄烏戰爭後出現明顯改變，歐盟與美國的態度漸趨一致，專家分析背後原因並提到，歐美認為大陸幫助俄羅斯是最後一根稻草。

美國期刊外交政策（ForeignPolicy）報導，不具名的歐盟外交官指出，「歐洲與美國對大陸的看法仍存在很大差異，但歐盟的態度確實有些改變，漸漸加快追趕的步伐。」

該名外交官也認為，歐盟態度出現改變的關鍵原因是，歐美都認為北京幫助俄羅斯，提供外交協助，「這些舉動讓歐盟覺得受到威脅，東歐的國家也會比西歐更快意識到來自大陸的威脅。」

主管市場競爭的歐盟執委會副主席Margrethe Vestager也坦言：「過去五年來，歐盟與大陸的關係確實出現劇烈的變化，真的是很大的變化。」

然而美國強烈的態度與手段，卻也讓歐盟開始思考是否有必要，政治風險諮詢機告Eurasia Group地緣政治總監Xiaomeng Lu說，「歐盟的態度沒有像美國這麼強烈，因為他們認為保持與大陸的貿易關係是良好的，且地緣政治的立場也沒像美國這麼敵對。」

不具名的歐盟官員透露，歐盟之所以看起來相當「猶豫」的原因，在於美國就是一個國家、一個政府，但歐盟不是，需要在20多個國家之中盡量達到平衡。