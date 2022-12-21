本屆法國26人世界盃名單中，幾乎每位球員都有非洲血統，被外界嘲諷是「非洲聯隊」，在「高盧雄雞」無緣完成衛冕目標後，肯亞總統魯托（William Ruto）也在推特發文勉勵法國：「我的非洲隊踢了一場精采的比賽」，似乎認證法國就是「非洲聯隊」的說法。

攤開法國世足冠軍戰先發11人名單，只有吉魯（Olivier Giroud）、格里茲曼（Antoine Griezmann）、小賀南德茲（Theo Hernandez）及洛里斯（Hugo Lloris）為血統純正的歐洲白人，對陣阿根廷多半時間處於落後，法國總教練德尚（Didier Deschamps）陸續把替補人員換上後，一度出現除了守門員洛里斯外，其他10位都是黑人球員的狀況。

2018年法國順利舉起大力神盃，當時陣容已經有15位非裔球員，若非金潘比（Presnel Kimpembe）、普巴（Paul Pogba）、肯特（N'Golo Kante）等人因傷需要休養，本屆法國將有更多黑人球星助陣。

Congratulations Argentina for winning the world Cup. My African team at world Cup played a superb game. Will pay my bet!!! All round wonderful game. Tukutane home. pic.twitter.com/Cx9BZDZRnJ — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) December 18, 2022

此外4強對陣北非球隊摩洛哥，法國黑人球員的數量甚至比對方還要多，作為一支非洲隊伍，摩洛哥連一名純正的黑人球員都沒有。而魯托還在此文配了一張15位具有非洲血統的法國球員照片，只是當中並沒有來自肯亞的球員。