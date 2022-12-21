大雅親子館暨公設民營托嬰中心、天生我才台中南屯站學員們，昨日手握著象徵耶誕色彩的紅綠白氣球、拎著耶誕禮物，特地到大雅警分局報佳音及分享耶誕喜悅。（警方提供）

大雅親子館暨公設民營托嬰中心、天生我才台中南屯站學員們，昨日手握著象徵耶誕色彩的紅綠白氣球、拎著耶誕禮物，特地到大雅警分局報佳音及分享耶誕喜悅。（警方提供）

耶誕節前夕！台中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心、天生我才台中南屯站學員們，昨日手握著象徵耶誕色彩的紅綠白氣球、拎著耶誕禮物，特地到大雅警分局報佳音及分享耶誕喜悅，瞬間讓莊嚴隆重的警政單位增添許多溫暖與歡樂，讓員警們在寒冬裡深深感受到暖暖耶誕氣息。

警方指出，「天生我才台中南屯站」是唐氏症基金會在台中首間的社區日間作業設施，教導學員藉由製作手工皂學習工作態度與技能，努力朝「就業工作」的夢想邁進；大雅親子館是由社會局委託財團法人中華民國唐氏症基金會辦理，以專業及愛與市府攜手打造友善育兒的托育環境。

大雅警分局為謝謝這些學員們的祝福，特別準備宣導品進行交通及婦幼安全宣導，讓學員們瞭解應如何保護自己的安全；警方將持續主動聯繫各相關單位，全面盤點檢視周遭情形，讓人民感受到波麗士滿滿的關懷。

大雅警分局副分局長黃振昌說，透過這些活動寓教於樂，可以達到預防勝於治療，提升孩童自我保護及被害預防意識；也希望藉由與學員們同慶耶誕節的方式，傳遞溫暖與福音，為奔波一整年的警察同仁打氣，期盼來年繼續為治安及交通安全努力。