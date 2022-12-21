目前國內僅採購莫德納次世代雙價疫苗，永齡基金會創辦人郭台銘日前表示，自己97歲的母親已打3劑BNT，現在沒BNT雙價疫苗可打，呼籲政府給BNT一個機會。衛福部長薛瑞元今天受訪時反嗆「聽起來好像是BNT推銷員」，並強調研究上混打沒問題，更以自己打4劑高端來諷刺，「可不可以請高端重啟生產線，讓我打第5劑？」

薛瑞元今天出席立院衛環委員會「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，會前受訪時被問到郭台銘呼籲政府給BNT雙價疫苗一個機會，他語氣淡然表示「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT推銷員」，之後才補上一句「我們會評估（採購）啦！」

郭台銘昨晚發文稱「台灣很多人都是接種BNT疫苗，如果要追加次世代雙價疫苗，為何一定要增加換疫苗的風險？」薛瑞元對此回應，研究上混打是沒問題的，不知道郭董的意思是什麼、爭議是什麼。面對媒體追問，薛也不忘諷刺幾句「我打了4劑高端，可不可以請高端重啟生產線，讓我打第5劑？」

另外，近期大陸疫情升溫，加上國際供貨不穩，國內出現普拿疼缺貨情形。薛瑞元表示，特定品牌的解熱鎮痛劑的確有搶購情形，但是同一成分的藥目前不缺，正在密切注意，觀察整個藥的市場變化；如果是單一品牌暫時搶貨，或國人有搶購寄送國外的新聞，但同樣成分的藥沒有缺，倒還不必控管，也就是說退燒藥目前在醫療體系還夠用。

農曆春節將近，外界關心小三通是否有望在年前復航？薛瑞元表示「會由陸委會發布」。至於是否會針對大陸返台旅客加嚴防疫措施，薛回應「目前沒有」，台灣人回國不會有加嚴措施。