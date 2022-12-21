民進黨台南市議員吳通龍服務處後方的玻璃窗，20日上午遭不明物體射穿，留下一個圓孔大洞，四周蜘蛛網狀的裂痕，正值台南市議長選舉的敏感期間，警方不敢大意，積極追查，目前初步排除火藥槍枝所致，但現場未發現可疑跡證，正深入調查中。

警告意味濃?南市議員吳通龍服務處玻璃遭鋼珠彈打穿。(中時資料庫)

親正國會的吳通龍，2018年台南正副議長選舉，因跑票支持退黨參選議長的郭信良，被民進黨中央停權1年半。擔任3屆議員的他，今年爭取連任成功，由於過幾天就要議長選舉，日前吳等6位正國會議員在黨團會議，因拒絕為黑金背書而離席。

20日凌晨，吳通龍位於六甲區中正路服務處後方的警報器作響，保全人員前往察看，一開始未發現異樣，孰料早上巡視時，就看到玻璃窗出現1個孔洞，憂心是有人惡意攻擊，趕緊通報警方。

警方獲報後積極追查，但現場未拾獲鋼珠或BB彈等可疑物品，並經採證，圓孔上未發現火藥反應，由於服務處後方即農田，不排除是民眾持彈弓射獵鳥時不慎打中玻璃。究竟是否為蓄意破壞所致？警方調閱附近監視錄影帶，查出真正原因。