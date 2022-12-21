隨著疫情趨緩、國境解封，34歲黃先生日前進行一趟期待已久的自助旅行，3天期間狂吃超過10項甜點和飲料，不料在第4天突然頭暈無力、視力模糊，緊急就醫，用醫療血糖機檢測竟超出最高值（600），已是死亡率超過15％的高滲透壓高血糖，經收治住院才脫離險境，但腎功能、視網膜都已經受到影響。

長安醫院家醫科醫師彭馨儀表示，該名年輕病患其實早在一年前就已被告知有高血糖的問題，但因為當時沒有症狀，心想「現在沒有什麼不舒服，何況有些人糖尿病好多年，沒吃藥也沒看他們有這些問題。」未進一步追蹤治療，這一次因旅行中進食大量精緻飲食才急症大爆發。

彭馨儀表示，血糖過高，會使身體負責降低血糖的胰島β細胞，被迫不斷分泌胰島素來降低血糖，隨著病情進展，胰島素的分泌也可能漸漸變得不足或失能。但很多病患錯以為糖尿病藥物會越用越重，或要一輩子使用；甚至覺得藥物傷腎；還有病患就像黃先生一樣，以為現在沒有什麼不舒服，不以為意。

也因此，有三到四成的病患，一開始發現糖尿病就是一種死亡率15％的急症，叫做高滲透壓高血糖，一開始病患不一定有身體不適，20％病患更要到昏迷才緊急送醫，就醫時才發現視網膜受損、腎臟病變，積極想治療時，已難以完全痊癒。

彭馨儀表示，藥物本身沒有成癮性，是因為病人高血糖的時間越長，剩餘有功能的胰島β細胞越少，為了避免高血糖的各種危害，才需長期用藥，但若控糖得宜，未來是有機會減少藥物的劑量。此外，只有部分藥物會對腎功能有影響，血糖藥物不僅可以使血糖維持平穩，其中一種還有保護腎臟、避免蛋白尿惡化的效果。

她呼籲，民眾可利用國健署補助的成人健檢，檢查空腹血糖。也可於門診檢測醣化血色素，看血糖這兩三個月來平均是否有問題。如果不想要抽血，許多門診也有指尖採血的血糖機，早發現早健康。