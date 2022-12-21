2022卡達世界盃足球賽圓滿落幕，由阿根廷在PK大戰以4:2打敗法國隊奪冠，精彩賽事帶動運彩買氣，不過結果卻是幾家歡樂幾家愁，知名作家吳淡如就表示：「我把錢輸光了」，引起網友熱議。

吳淡如時常向粉絲傳授「投資秘訣」，沒想到卻發文表示：「我把錢輸光了」，不禁讓網友好奇發生何事?對此，她表示相當關注世足賽賽事，也買了運動彩券賭法國2:0獲勝，不過最終由阿根廷在PK大戰以4:2打敗法國隊奪冠，雖然結果不如預期，但她倒是樂觀看待，直呼：「我愛姆巴佩，也愛梅西。英雄」，隨後附上2張在馬六甲度假的照片，並分享當下心情：「馬六甲現在的天氣真好，22度左右。跟我上次來的時候又不太一樣了。」

對此，網友紛紛留言：「輸錢了，不過妳愛的那兩個人都是英雄，贏得慧眼」、「妳不寂寞，我爸跟我也是買法國贏。反正我只是一日球迷」、「姆巴佩是唯一，太神了」、「這兩位帥哥是大家的英雄啊」，此外，不少人也希望她能好好享受難得的假期：「好好享受美麗的陽光，因為台北又濕又冷」、「好好度假，明天更美好」、「Enjoy your trip」。

苦苓日前暗指某位暢銷女作家花錢請人代筆，被網友熱議在指吳淡如，讓她多次發文回嗆，甚至揚言找律師捍衛名譽，苦苓事後坦承躁症發作導致言語過激，並公開道歉，對此，她表示一切沒事並要苦苓好好養病，才讓這場風波就此落幕。