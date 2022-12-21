立法院21日排審《平均地權條例》修正案，內政部代理部長花敬群表示，絕對會積極努力，希望今天順利出內政委員會，這個會期完成三讀。花敬群指出，《平均地權條例》是抑制炒作行為而不是要打壓房價，是建構一個長期健全避免炒作的房地產市場。
房市專家認為，執政黨敗選找不出真正問題，卻在已降溫的房市中提出打房重策，平均地權修法只是拿來當敗選祭品；對此，花敬群說，《平均地權條例》是抑制炒作行為，而不是要打壓房價，法案內容很明確。
他指出，1年以前內政部會報就通過，也經過充分討論，這個法案修法跟房市景氣未必有直接關聯，反而是如何建構一個長期健全，避免炒作的房地產市場才是大家的期待。
至於建商反彈，限制私法人購屋恐有違憲問題，花敬群回應，經過1年，該討論的都討論過了，看待這個事情應該不會有違憲問題，但政策切入角度，法人沒有直接居住需求，住宅是民眾必須品，如何去平衡保障民眾生活必須品的價格合理負擔，避免不需要的人進入市場競爭。
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