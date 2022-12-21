對利率敏感的科技股和工業股下跌拖累之下，歐洲股市周二收盤下跌；稍早日本央行(BOJ)意外地調整政策，令全球市場感到不安，調整後的政策，將允許長期利率進一步走高。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.69點或0.40%，為424.18點。

日本央行決定允許10年期公債殖利率可以在0%目標的區間兩端上浮50基點，高於此前的25基點，希望能放寬長期貨幣刺激的成本。

該政策轉向被視為是日本央行結束超寬鬆貨幣政策的開端。與此同時，其它主要央行在上周發出鷹派訊號，澆熄了各方對貨幣政策很快地將結束收緊的寄望。

瑞銀歐洲股市策略師Gerry Fowler說：「這是一個非常小的政策調整，日本央行長期以來首次作出此類聲明，也許承認了他們看到一些通膨，他們未來可能需要做出反應」。

「市場正在注意到前進的方向，日本央行潛在地看見到，公債殖利率至少將以謹慎的方式上升，以應付持續的通膨壓力」。

德國10年期公債殖利率升到一個多月來最高水準，德國DAX指數下跌0.4%；此顯示出，即使德國上個月生產者價格指數(PPI)放緩，仍未能緩解市場的不安。

市場進入年底節日的銷售旺季，但是利率維持在高檔的前景，打擊了市場反彈的希望。

利率敏感的科技股跌1.2%，工業股也下跌0.8%。

房地產股跌2.2%，指數來到近六周新低。

在Berenberg下調目標價之下，盧森堡商用不動產商Aroundtown和英國房產開發商Derwent London分別大跌9.7%和2.3%，拉低了房地產股表現。

從殖利率上升中獲益的銀行股，則上漲2.5%，減緩了歐股的跌勢。

在中國疫情惡化的趨勢下，業務與中國關聯較深的奢侈品股下跌，LVMH跌0.6%，報683歐元；Gucci母公司開雲(Kering)也下跌3.8%，報467歐元。

Orange下跌1.0%，報9.1歐元；該家法國電信商稍早宣布，副執行長暨財務長要離開公司。