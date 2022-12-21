寒流來襲，不少人會使用暖暖包禦寒，一名男網友表示，搓暖暖包搓到外包裝袋都破掉還是沒有用，直到袋中的內容物掉出來，看到桌上的茶葉，才發現誤把紅茶包當暖暖包使用，他將其PO上網，吸引上千網友朝聖，不少人笑說，「你杯子裡的暖暖包還好嗎？」

原PO昨（20）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，早上起床看到桌上有暖暖包，但搓了好久，搓到外包裝袋都破掉還是不熱，直到袋中的內容物掉到桌面，他仔細一看發現是茶葉，才知道他搓的根本不是暖暖包，是紅茶包。

根據他上傳的照片來看，他把紅茶包跟暖暖包放在一起，兩者外包裝都是白色，乍看之下根本分不清哪個是暖暖包，哪個是茶包。

圖文曝光，引起大批網友爆笑，「該不會是紅茶包拿在手上搓，暖暖包放在杯子裡泡熱水」、「你該不會差點要客訴暖暖包搓不熱」、「笑死，你的手有沒有紅茶香」、「快點泡杯茶喝喝」、「搓完還可以順便泡紅茶喝」、「你杯子裡的暖暖包還好嗎」、「上次新聞看到有老人家把暖暖包當醬包倒麵裡」。

留言中也有眼尖人認出原PO的紅茶包是營業用的東爵紅茶，所以大小才會跟暖暖包差不多大，「你搓到營業用紅茶包齁」、「好像是東爵紅茶」。