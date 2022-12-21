民眾黨新竹市長當選人高虹安近期因涉嫌浮報助理費案，備受外界關注。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，高虹安的問題是太小氣吝嗇，但「吝嗇不犯法，小氣無罪」，北檢的大動作也有一點在污辱高。此番話也引起了網友們的高度熱議，不少人更為王世堅感到擔心，直呼「側翼又要出征了」。

針對高虹安的公積金爭議，王世堅19日在政論節目《新聞面對面》指出，若高真的有助理，並與他們約定好了月薪和公積金規定，助理們也有加班的話，那就是「老闆與夥計」的問題，不要入人於罪。王世堅也說，公積金的問題當然應該要查，但高虹安若是在「有真的助理」的前提下使用公積金，行為雖不正當卻合法，因為公積金是老闆和員工們一同出的，照理說老闆應該「出得多，用得少」，甚至不要用才對。

《中時新聞網》該篇報導經轉傳至社群平台Ptt後，引發了網友們的熱烈討論，更已呈現「爆」等級，有人讚賞王世堅「民進黨僅存的良心」、「講得很實在耶，人家不是虛報或人頭哪來犯法」、「這個角度講也是有點道理」、「唯一敢講真話的真男人」、「堅哥專治太監，太監們個個閉嘴」、「邏輯正確」。

然而，也有網友對此擔憂，表示「堅哥別說了，側翼等等大舉進攻」、「越來越為堅哥擔心了」、「哪個側翼又要來鬥堅哥了嗎」、「側翼又要咬你了」、「要變中共同路人了」、「民進黨黨員-1」。