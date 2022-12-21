自行車龍頭巨大（捷安特）上禮拜無預警要求供應商延長票期45天，引起市場震撼，儘管公司發出聲明強調營運無虞，但已正式敲響單車產業的庫存警鐘。業內人士透露，2020年疫情爆發之初，當時市場盛況是「單車旺到沒貨可賣，就連樣品車都銷售一空」，但在市場過度樂觀下，演變到後來就是積壓了大量庫存，恐怕需要至少1年到1年半的時間才能消化所有庫存，恢復疫情前水準。

根據鏡週刊報導，2020年疫情剛爆發時，巨大逆勢大量採購關鍵零組件，緊接著全球自行車買氣爆發，巨大因此成為市場大贏家。之後各組車廠訂單滿手，但因為船運塞港供貨不及，加上需要上百個零組件才能組成一台自行車，每家組車廠都下訂很多零組件訂單，卻又無法同時到貨，因此累積了大量庫存，今年則受到烏俄戰爭、能源短缺及通膨等因素，市場買氣跟著瞬間消風。

一家零組件廠負責人透露自行車業景氣慘況，「高階單車需求減少三成，中低階車款則對半砍，明年上半年的單只剩不到二、三成。」他更聽說目前已有同業開始放無薪假。

另一家零組件廠高階主管則說，巨大延票期45天已經算輕微了，據悉從明年1月1日開始，有零件廠商將把所有品項降價6％，「明年將會是單車產業的逆風年。」