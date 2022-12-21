柔道好手楊勇緯2022年賽季最後一戰來到以色列，在當地時間20日登場的耶路撒冷大師賽男子60公斤級賽事中，楊勇緯在銅牌戰擊敗年輕小將喬治亞選手薩達拉許維利（GIORGI SARDALASHVILI）、順利奪銅。今年賽季楊勇緯共參與7場賽事，累計收下1金2銀3銅，接下來他將利用短暫休賽季好好休息，全力備戰明年賽季以及9月杭州亞運，繼續透過柔道讓世界看見台灣。

大師賽是國際柔道聯盟（IJF）每年世界巡迴賽的年度封關戰，只邀請各量級世界排名前36名選手參加，比賽強度可說是所有級別賽事中最強，積分也僅次於世界錦標賽。面對各國好手的強勁挑戰，楊勇緯在預賽中接連擊敗南韓選手全昇範（JEON SEUNGBEOM）、亞塞拜然胡塞諾夫（KARAMAT HUSEYNOV），雖在4強戰再度不敵日本勁敵永山龍樹，但仍在銅牌戰擊敗喬治亞19歲小將薩達拉許維利。

銅牌戰中，楊勇緯面對日前在阿布達比大滿貫賽金牌戰，生涯首次對戰時落敗的的薩達拉許維利沉著應戰，鏖戰致黃金得分制後讓對手吞下三次指導，成功收下銅牌。

經歷前一站東京大滿貫首戰敗退失利之後，楊勇緯利用日本移地訓練期間，針對自身問題點出調整，在這次比賽中也收到不錯的成效，他說：「希望能記住這個感覺，讓表現越來越好。」

談到4強戰遭遇永山龍樹，楊勇緯開賽便積極進攻，雙方更一路僵持到黃金得分制，最終雖還是未能取得對戰首勝，但楊勇緯表示，已經能慢慢掌握永山龍樹的破綻，也多次作出有效的進攻，都是這次有所進步的地方。

儘管今年參賽幾乎是奪牌保證，不過自我要求極高的楊勇緯仍積極尋求突破，於11月中暌違3年再度前往日本移地訓練，除精進原本擅長的寢技，搶手技巧也多了許多變化，更針對立技進行加強，期待讓自己的進攻更加全面，回顧這次的移地訓練，楊勇緯覺得非常充實：「很感謝日體大教練這段日子給我的指導和建議，東京大滿貫賽後的國際訓練營也和各國頂尖好手交流，強度非常高，有很多收穫。」

此外，楊勇緯也透過日本移地訓練，把握時間與久未見面的當地好友相聚，笑說：「很懷念大學時來這邊一起訓練的感覺，覺得時間過得很快，我們也約好下次再見面。」

結束耶路撒冷大師賽後，也象徵2022年賽季正式結束，楊勇緯在今年參與的7場賽事中獲得1金2銀3銅，經歷東京奧運的洗禮，心態和技術上都更加成熟，他表示：「面對這麼多高強度的訓練和比賽，要克服很多的困難，辛苦自己也辛苦團隊了。」休賽季期間，楊勇緯最想先回家和家人團聚，讓自己好好放鬆、充飽電後，以更好的狀態投入明年賽季。

除期許自己明年能夠突破今年的成績、繳出更穩定的表現外，楊勇緯也想向這一年來為台灣柔道加油的所有人致上感謝：「謝謝大家對柔道的關注，我們會繼續努力，你們也是我們柔道運動的一份子。」明年7月及9月分別有因新冠肺炎疫情延期一年的成都世界大學運動會以及杭州亞洲運動會，楊勇緯將尋求突破2018年銅牌的個人最佳成績，向著2024巴黎奧運的殿堂穩步前行。