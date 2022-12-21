桃園市長鄭文燦8年任期即將屆滿，21日最後一次主持市政會議，副市長李憲明率一級機關政務首長總辭，鄭文燦致詞數度感謝團隊2900多個日子共同努力，8年做好做滿，讓桃園站在新的起跑點上，直到卸任前市民滿意度都還達75％，期許新市府能夠落實政見、承載市民期待，他也感性祝福自己最珍愛的桃園，未來可以發展更好、落實城市幸福。

副市長李憲明率一級機關政務首長總辭。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，今天是任期中最後一次市政會議，依照慣例要提出政務人員總辭，謝謝市府團隊在過去8年任期當中完成許多重大建設，讓桃園在升格後展現桃園潛力跟發展願景，讓市民認同感、城市幸福感不斷提升，讓桃園站在新的起跑點上，衷心謝謝政務官跟所有第一線同仁，在2900多個日子共同努力。

副市長李憲明率一級機關政務首長總辭。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，桃園正在發展的關鍵時刻，桃園航空城計畫、亞洲矽谷計畫、前瞻基礎建設計畫、三心六線軌道建設、龍科三期開發等，都關係桃園未來競爭力提升，希望透過8年打下的好基礎，讓桃園未來發展更好。

副市長李憲明率一級機關政務首長總辭。(蔡依珍攝)

鄭文燦也提到，相信市府團隊工作成績是受到肯定，8年來從各種媒體、民調機構的評比，桃園都在六都名列前茅，城市各種指標評比都拿到好成績，獲得五星市長跟市政肯定，一直到卸任前，市民滿意度都還達75％，大家努力是值得的！

副市長李憲明率一級機關政務首長總辭。(蔡依珍攝)

鄭文燦也感性道，自己常說，能為故鄉做事是一件幸福的事，政務官不管來自哪裡，都在桃園努力實現市民期待，努力完成市政計畫，即使在疫情期間，仍是兢兢業業，防疫和市政同時並進，有人8年都擔任局長、有的中間轉任，不管任期長短，大家目標一樣，共同承擔責任、共同分享榮耀，相信都是團隊在公職生涯上難忘的記憶，謝謝大家的付出。

「愛桃園、挺桃園本來就是我們的DNA！」鄭文燦說，8年做好做滿，讓桃園可以改變、可以進步，相信8年努力是值得的，希望大家珍惜，他也衷心祝福準市長張善政領導的市府團隊，希望新市府能夠落實政見、承載市民期待，完成重大建設計畫，期盼桃園未來可以發展更好，感性祝福最珍愛的桃園發展更好，城市幸福不斷落實！