在熱門日劇《初戀First Love》飾演高中時期女主角的八木莉可子，因該劇快速竄紅，被譽為「最新國民初戀」，日前她出席首映會時，穿上一襲紫色洋裝搭配TASAKI珠寶走紅毯，顯得清新脫俗，更添靈動氣息。

八木莉可子今年才21歲，14歲時就以「寶礦力女孩」出道的她，如今更以《初戀》爆紅，成為各家精品追捧的對象，她特別選擇TASAKI的kugel系列與holiday系列的chants珍珠珠寶，簡約的線條和低調內歛的設計風格，散發古典優雅的溫柔氣息，但又不失青春洋溢的活力，與劇中的角色完美呼應。

TASAKI kugel鑽石珍珠雙指戒，10萬3000元。（TASAKI提供）
TASAKI kugel鑽石珍珠雙指戒，10萬3000元。（TASAKI提供）

TASAKI的kugel系列與holiday系列的chants珍珠珠寶採用獨家研發的櫻花金，可襯托白皙肌膚，在圓潤珍珠及璀璨鑽石的烘托之下，更添夢幻光彩，TASAKI kugel鑽石珍珠雙指戒與手環，勾勒指際美麗曲線，綻放耀眼自信光芒，TASAKI holiday系列中的chants鑽石珍珠耳環及戒指，則以清新脫俗花瓣造型，猶如在耳際間綻放，更加襯托五官的立體線條。

TASAKI kugel 鑽石珍珠手環，9萬4200元。（TASAKI提供）
TASAKI kugel 鑽石珍珠手環，9萬4200元。（TASAKI提供）
八木莉可子配戴TASAKI Holiday Collection chants 鑽石珍珠櫻花金耳環，17萬5000元。（TASAKI提供）
八木莉可子配戴TASAKI Holiday Collection chants 鑽石珍珠櫻花金耳環，17萬5000元。（TASAKI提供）
TASAKI Holiday Collection chants 鑽石珍珠櫻花金戒指，12萬1000元。（TASAKI提供）
TASAKI Holiday Collection chants 鑽石珍珠櫻花金戒指，12萬1000元。（TASAKI提供）
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