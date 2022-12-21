九合一大選民進黨挫敗，如何看對2024總統大選影響，準台北市文化局長蔡詩萍指出，從這次選舉來看，現在是民進黨困局，狀況如同2018年，若這次沒大幅度改組給人家信心，就會留下執政就是這樣的刻板印象；國民黨則要去思考這次贏了，總統大選有無做好準備，跟大陸的關係怎麼發展。

蔡詩萍21日上午接受《POP撞新聞》專訪，被問到怎麼看2024總統大選，蔡詩萍表示，從這次選舉來看，現在是民進黨很大的困局，因為它執政能力如果沒有外在環境刺激，就會受考驗，2018年就是如此，現在狀況也有點回來。

蔡詩萍也說，當時為何蔡總統聲量掉那麼低，讓國民黨在地方選很好，就是發生意識形態的東廠、經濟上被批評沒良策等問題，執政能力沒有細緻到大家覺得好，加上抗中保台概念，沒辦法變為全民共識，只流於政黨攻防手段，就會變疲乏。

蔡詩萍提醒，民進黨執政要想一想，這次沒大幅度改組給人家信心，就會留下執政就是這樣的刻板印象，蘇院長不下來，雖效果打折扣，但民進黨困境在於中生代全掛，他認為蘇院長副手、內閣改組上應會大讓步。

蔡詩萍指出，國民黨要想這次贏了，但總統大選又會是國安層次的議題，國民黨有無做好準備，跟大陸的關係怎麼發展，這發展是怎麼樣平等的關係，準台北市長蔣萬安也會面臨雙城論壇考驗，將來怎麼做，或雙城論壇如何跟著外在形式調整等，這都是要思考的。