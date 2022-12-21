邱姓男子駕車來不及閃躲，撞車後又急打右轉撞上坡壁才停下，車頭幾近全毀，油漏滿地。(于家麒攝)

警方緊急協調金湖清潔隊出動，以大量木削迅速清理滿地油漬，避免發生爆炸意外。(于家麒攝)

由於肇事車輛車頭幾近全毀無法移車，警方也協調吊車到場協助拖吊，才恢復了現場交通。(于家麒攝)

金門3車連環撞 女子家門外50公尺撞車，翻轉甩尾波及1車。（影片/ 警方提供）

金門環島南路夏興上坡路段昨(20)日晚間發生一起3車追撞車禍意外，一輛由歐陽姓女子駕駛之白色自小客車，由成功往夏興上坡行駛違規跨越雙黃線欲左轉進入村中，僅差約50公尺就可回到家中，不料卻於路口與對向往成功方向行駛由邱姓男子駕駛之白色休旅車發生對撞，強烈的撞擊下，歐陽姓女子車輛旋轉甩尾又波及後方同向由黃姓男子駕駛之自小客車，造成3車連環車禍，歐陽姓女子左手骨折、左腳擦挫傷及胸部挫傷，邱民及黃民則未受傷，警方實施酒測後初步排除酒駕肇事，但詳細肇事原因及責任仍待釐清調查中。

兩車強烈的對撞後發出巨大聲響，吸引不少村民圍觀，也有熱心民眾幫忙指揮交通避免再生意外。根據目擊民眾描述，邱姓男子駕車來不及閃躲，撞車後又急打右轉撞上坡壁才停下，車頭幾近全毀，油漏滿地；歐陽姓女子車輛也在猛撞後車頭全毀，且急速甩尾波及後方黃姓男子車輛，現場零件碎片散落怵目驚心，加上滿地油漬汽油味濃重，險象環生。圍觀村民表示，歐陽姓女子家就在左前方巷中50公尺處，沒想到會在家門口發生車禍，還撞得如此嚴重，幸好她送醫時意識還算清楚，也算不幸中的大幸。

警方獲報後迅速趕抵現場排除事故並協助傷患送醫，由於肇事車輛不斷漏油恐有爆炸意外，員警緊急回報協調金湖清潔隊出動，以大量木削迅速清理滿地油漬，避免發生爆炸意外。由於肇事車輛車頭幾近全毀無法移車，警方也協調吊車到場協助拖吊，才恢復了現場交通。

警方提醒民眾，車輛左轉時不得占用來車道搶先左轉，並應顯示左轉燈光，及注意來、往車輛、行人，以確保他人及本身之安全；如不依規定駛入來車道，將依《道路交通管理處罰條例》第45條，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。