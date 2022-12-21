屏東潮州警分局光華所驚傳35歲彭姓警員在寢室輕生，20日一早因未到勤而被發現倒臥床上昏迷無意識，現場有塑膠袋、遺書，彭員經搶救後不治；警方表示，彭員與同事相處融洽，死因排除他殺並與工作無關，但因涉個人隱私，不便再對外發言。

據了解，彭姓警員警專25期畢業，2008年11月分發到潮州警分局後，一直待在光華所服務，工作表現認真、考績年年拿甲等，與同事間相處融洽，常會主動幫忙，服勤時都是準時到崗，但20日一早8點的班卻遲遲未見到人，同仁驚覺不對勁，趕緊到寢室尋人，不料竟見到他倒臥床上昏迷無意識。

同仁趕緊將彭員送醫搶救，但仍不治，警方表示，經現場留有塑膠袋、遺書研判，排除他殺可能，已報請屏東地檢署刑事相驗。

至於輕生原因，警方指出，彭員平時與同事相處融洽，工作職場上認真努力無異狀，所以輕生原因與工作無關，但因涉個人隱私，基於尊重家屬悲傷情緒，不便代表對外發言，後續將全力協助家屬處理後事。

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