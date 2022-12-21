「反骨男孩」成員語謙（陳語謙）今年9月被男友Tim高調求婚成功，隔月語謙大方曬出孕肚，宣告雙喜臨門，昨(20日)語謙透露懷孕進入30周，也就是7個多月，再過不久就要臨盆的她穿上黑色內衣、內褲，分享目前的真實身材，不僅上圍激增，她也坦承「身體開始容易覺得累」。

26歲陳語謙過去上《大學生了沒》出道，因講話速度慢引起關注，被調侃：「是不是有樹懶的基因」，過去更因為打工美照被起底，讓網友封她為「最正牛肉麵妹」。先前她對於戀情都相當低調，直到今年9月才首度公開戀情並趕進度宣布結婚。

被網友封為空靈系天使網紅的語謙2年前在反骨男孩節目被問是否有男友？當時她沒正面否認，僅秀出一個眼神，要大家「自行體會」，9月她在反骨成員的參與下被求婚成功，被虧偷偷交往，她回應：「沒有偷偷啦，一直都明顯的哈哈哈」，10月她進一步承認懷孕，寫下：「我吃飽了（摸肚）健康平安長大，兔寶寶明年見」，並透露懷的是女寶寶。

昨語謙發妊娠油、妊娠霜的業配文，表示：「紀錄30週+期待跟妳見面，不知不覺到了孕晚期，身體開始容易累，肚子也越來越大了」，並表示懷孕後就很關注如何對抗妊娠紋的方式，剛好有廠商來洽談，而照片中可見她雙峰大升級，肚子也越來越大，被讚最美孕婦，粉絲也回應：「時間真的過超級無敵快」、「懷孕還這麼漂亮」、「懷孕還是臉尖尖」、「好期待小語謙哦」。